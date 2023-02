Noch schnellere Fertigungsgeschwindigkeiten werden eine echte Serienproduktion ermöglichen, und weitere Innovationen werden die Bedürfnisse spezifischer Branchen erfüllen. Zu diesem Zweck werden wir unsere F&E-Abteilung ausbauen und unsere Anstrengungen intensivieren", so Hirner. Die Innovationsingenieure konzentrieren sich derzeit auf eine bekannte Komplikation des 2PP-3D-Drucks, die die Präzision bei der Herstellung großer Proben beeinträchtigt, das Ergebnis davon wird bald auf den Markt kommen.

Erfolgreicher Markteintritt in den U.S.A

Die neue Kapitalinvestition wird auch die Expansion in den USA weiter vorantreiben, die UpNano im April mit der Einstellung von Erika Bechtold, ehemals Direktorin für Technologievermarktung im Harvard Office for Technology Development, eingeleitet hat. Ein erstes Gerät wurde bereits an einen Industriekunden in den USA verkauft, und die Verhandlungen mit akademischen Partnern in den USA sind weit fortgeschritten. Außerdem gibt es Überlegungen, in den USA Einrichtungen zu etablieren, um die grosse Leistungsfähigkeit der NanoOne-Druckerreihe bei kleiner Dimension zu demonstrieren. "Wir wissen aus Erfahrung", ergänzt Denise Hirner, "dass die Leute verblüfft sind, wenn sie erkennen, welche großen technischen Vorteile in der kleinen Tischgröße unseres NanoOne-Druckers stecken. Seeing is believing und das werden wir bald auch in den USA anbieten."

Über UpNano

Im September 2018 als Spin-Out der TU Wien gegründet, ist die UpNano ein in Wien ansässiges Hightech-Unternehmen mit Fokus auf Entwicklung, Herstellung und Kommerzialisierung von hochauflösenden 3D-Drucksystemen, die auf 2 Photonen-Polymerisation basieren. Mit ihrem ersten kommerziellen Produkt, dem NanoOne-Drucksystem, können Mikrobauteile mit Strukturdetails ≥170 nm Auflösung gedruckt werden. Aufgrund des sehr schnellen Druckprozesses ist auch die Herstellung von Teilen bis zur Größe von mehreren Zentimetern realisierbar.

