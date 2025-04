Die Tochtergesellschaft der Engel Gruppe, TMA Automation, hat mit dem Bau eines modernen Büro- und Produktionsgebäudes in direkter Nähe zum Flughafen Danzig in Polen begonnen. Dieser neue Standort soll Engels Engagement für Wachstum und Innovation in der Automatisierung von Spritzgießprozessen verdeutlichen.

Der Standort ist laut Unternehmen strategisch günstig gelegen, bietet eine hervorragende Infrastruktur sowie den Zugang zu vielen Ausbildungsstätten und technischen Hochschulen in der Region. Dies unterstütze die langfristige Rekrutierung hochqualifizierter Fachkräfte.

