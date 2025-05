Delta Logic bringt umfassende Expertise in der Kommunikation zwischen PC-basierten Systemen und speicherprogrammierbaren Steuerungen (SPS) in Softing Industrial ein. Ein besonderer Fokus liegt auf Softwarelösungen auf Basis von OPC UA – der weltweit führenden Technologie für den systemübergreifenden Datenaustausch zwischen Produkten verschiedener Hersteller. Auch Petra Hönle, bisherige Geschäftsführerin der Delta Logic Automatisierungstechnik, zeigt sich überzeugt vom Zusammenschluss: "Ich sehe in Softing die ideale Firma für die kompetente Weiterführung unseres Produktportfolios. Ich bin überzeugt, dass die erfolgreiche Entwicklung, die Delta Logic seit der Gründung im Jahr 1993 geprägt hat, damit fortgesetzt werden kann.“