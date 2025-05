Alexander Pesendorfer, Vertriebsleiter von Stöber Antriebstechnik in Österreich, ortet einen globalen Wettkampf in Sachen High-Tech: "Die technologischen Ansprüche nehmen zu. Um sich von asiatischen Marktbegleitern abzuheben, bewegen sich viele Maschinenbauer in den High-End-Bereich. Gleichzeitig sehen wir einen stark wachsenden Markt in Asien, auch außerhalb von China. Und genau wie die USA wollen auch diese Länder, dass ausländische Firmen preisgünstiger verkaufen und im Idealfall dort auch produzieren. Dazu gehört insbesondere Indien. Für die österreichische Industrie ist die Herausforderung, diesen Spagat zu meistern."

Für Bernd Hildebrandt, Vertriebsleiter von SIGMATEK in Österreich, sind es die Zölle und Regularien, die die Branche derzeit am stärksten hemmen. "Die Marktsituation ist nach wie vor angespannt und es sind kaum Verbesserungen in Sicht. Wir agieren aktuell in einem sehr volatilen Umfeld –beispielsweise Zölle – das nicht zur Investitionsbereitschaft beiträgt. Komplexe Themen wie NIS2 oder KI stellen uns vor Herausforderungen, die Chancen und Risiken zugleich darstellen."