Seit 2021 arbeitet Sick in enger Partnerschaft mit Accerion, um Industriekunden weltweit bei der präzisen Lokalisierung, Positionierung und Navigation von mobilen Robotern zu unterstützen. Mit der Übernahme Mitte Jänner 2025 gingen das gesamte Produktportfolio sowie das Entwicklungs- und Vertriebsteam von Accerion vollständig zu Sick über. Die Produktentwicklung des neuen Sick-Tochterunternehmens „Sick Accerion B.V.“ wird weiterhin am bisherigen Standort in Venlo, Niederlande, fortgeführt.

„Der Markt für Sensorlösungen für Autonome Mobile Roboter bietet enorme Wachstumspotenziale, denn die Anforderungen für Industrieunternehmen an eine effiziente Lieferkette in Bezug auf Durchsatz, Verfügbarkeit, Flexibilität und Sicherheit steigen stetig. Um Kunden weltweit bestmöglich bei ihren Automatisierungsvorhaben zu unterstützen, entwickeln wir unsere eigenen Sensorlösungen weiter und investieren auch in neue Technologien,“ sagt Dr. Niels Syassen, Sick-Vorstandsmitglied für Technology & Digitalization.

Lesetipp: Industrielle Automatisierung 2025: Trends und Chancen für die Zukunft