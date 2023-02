Über Bosch

Die Bosch-Gruppe ist ein internationales Technologie- und Dienstleistungsunternehmen. Die Aktivitäten gliedern sich in die vier Unternehmensbereiche Mobility Solutions, Industrial Technology, Consumer Goods sowie Energy and Building Technology. Als Anbieter im Internet der Dinge (IoT) bietet Bosch innovative Anwendungen für Smart Home, Industrie 4.0 und Connected Mobility.

Das ActiveShuttle von Bosch Rexroth

Für die Jury erfüllt das ActiveShuttle die Kriterien Produktivitätssteigerung, Kostenersparnis und Rationalisierung in der Logistik in herausragender Weise. Der robust ausgelegte autonome mobile Roboter befördert Bodenroller mit Kleinladungsträgern mit einer Gesamtlast von bis zu 260 kg vollautomatisiert durch die Werkhallen. Er übernimmt zyklische Transporte sowie die bedarfsorientierte Materialversorgung. Das neu in die Fahrzeugkonsole integrierte Touchscreen-Display sorgt dabei für noch mehr Effizienz vor Ort, weil das Bedienpersonal nun direkt und intuitiv mit dem mobilen Roboter interagieren kann.



Der AMR bietet ein umfangreiches Sicherheitskonzept, das in Kooperation mit der Deutschen Gesetzlichen Unfallversicherung (DGUV) umgesetzt wurde und den Performance Level d nach EN ISO 13849-1 erfüllt. Zusätzlich zum Sicherheits-Laserscanner erfassen Stereokameras den Raum dreidimensional und erkennen in den Fahrweg hereinragende Objekte.



Der AMR ist vollständig kompatibel zur VDA 5050 und fügt sich in gemischte Flotten ein. Darüber hinaus bietet Bosch Rexroth mit dem ActiveShuttle Management System (AMS) eine umfassende Software zur Flotten- und Auftragssteuerung. Zusätzlich zu einfachen Transportbewegungen von Quelle zu Senke lassen sich auch komplexe Arbeitssequenzen erstellen. So können AnwenderInnen beispielweise Referenzfahrten definieren oder erweiterte Funktionen nutzen. Im Bereich der Maschine-zu-Maschine-Kommunikation kann das ActiveShuttle beispielsweise an bestimmten Wegpunkten Signale senden oder erst auf ein entsprechendes Signal hin losfahren.

Weitere interessante Artikel zum Thema:

Bosch Rexroth plant Mehrheitsbeteiligung an Kassow Robots

Autonome mobile Roboter und Fahrerlose Transportsysteme: Der FACTORY-Überblick