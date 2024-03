Eine weitere zentrale Herausforderung der Automatisierung löst die KI-basierte Steuerungssoftware horstOS: Flexibilität. Ein Beispiel dafür ist die Maschinenbestückung, insbesondere bei sich ändernden Marktbedingungen. Anwenderinnen und Anwender, auch Nicht-Experten, sind in der Lage, neue Aufträge in weniger als 60 Minuten einzurichten - eine deutliche Steigerung der Flexibilität und eine Einsparung von Kosten.In weniger als 24 Stunden sind die Solution Kits von fruitcore robotics einsatzbereit.

Dies ist möglich, da der Anwender die Solution Kits in einem CE-konformen Zustand erhält, der bereits mechanisch und elektrisch vormontiert ist. Softwareseitig ist der gesamte Prozessablauf bereits in horstOS vorprogrammiert. Über einen Single Point of Control hat der Anwender die Möglichkeit zur Einrichtung seiner Applikation und zur zentralen Verwaltung aller am Prozess beteiligten Komponenten. Der gesamte Prozess ist mit dem AI Copilot verknüpft, der kontextsensitive Unterstützung bietet und die Bedienung erheblich erleichtert.

„Unsere Vision ist es, Unternehmen und Menschen Zeit zu verschaffen, damit sie ihre Zukunft sichern können. Mit HORST1500 und der neuen Generation von Digital Robots haben wir einen großen Schritt in Richtung dieses großen Ziels gemacht. Noch nie war ein so leistungsstarker Industrieroboter so einfach einzusetzen. Diese Fortschritte sind entscheidend für Unternehmen, die auf Effizienz und Innovation setzen, um in einem dynamischen Marktumfeld zu bestehen“, sagt Riegger.