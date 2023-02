RS Components (RS), Handelsmarke der Electrocomponents plc, und Ultra Librarian, Anbieter der weltweit größten CAD-Bibliothek, haben eine Partnerschaft vereinbart. Dadurch können Mitglieder der DesignSpark-Community jetzt auf den Ultra Librarian Parts Finder zugreifen. Damit stehen ihnen Millionen kostenloser 3D-Modelle zur Verfügung, was die Entwicklungszeit für Leiterplatten erheblich verkürzt.



„Die Spezifikation der richtigen Teile und das Design-in können das sein, was den Prozess der Elektronikentwicklung wirklich aufhält, denn die Ingenieure benötigen digitale Modelle für jede einzelne Komponente“, stellt Carol North, Senior Digital Development Manager bei RS Components, fest. „Unsere neue Partnerschaft mit Ultra Librarian eröffnet hier einen Ausweg, indem sie kostenlose Drop-in-CAD-Modelle über die DesignSpark-Plattform verfügbar macht“, so North weiter.



„Die Arbeit mit DesignSpark gibt Ingenieuren die Möglichkeit, umfassende Erfahrungen mit Tools zu sammeln, um ihren Designprozess zu vereinfachen und voranzutreiben“, sagte Frank Frank, Ultra Librarian-Gründer und Product Architect.

Der Ultra Librarian Parts Finder findet sich unter https://www.rs-online.com/desi...