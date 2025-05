TTTech ZYNE schafft eine sichere Brücke zwischen Energieversorgern und Industrie – denn die Zukunft der Energiewirtschaft braucht ein industrielles Ökosystem, das die unterschiedlichen Akteure des Energiesystems miteinander vernetzt und so neue Geschäftsmodelle und Optimierungspotenziale ermöglicht. Verbund ist strategischer Partner und Leitkunde und bringt als Österreichs führendes Energieunternehmen sein Know-how am Energiemarkt sowie seine langjährige Erfahrung mit industriellen Energiekunden mit ein. In einem Anfang des Jahres gestarteten gemeinsamen Projekt arbeiten Verbund und TTTech ZYNE an einer innovativen und herstellerunabhängigen Lösung für die Echtzeitsteuerung und -optimierung von Energiesystemen für Industrie- und Gewerbekunden.

Martin Wagner, Geschäftsführer von Verbund Energy4Business: "Die Lösung von TTTech ZYNE bietet uns als Energieversorger neue Geschäftsoptionen. Unter dem Verbund-Produkt EPS - Energy Performance System entsteht die Möglichkeit für unsere Industrie- und Gewerbekunden ihr Energiesystem in Echtzeit zu überwachen und zu steuern. Durch den Zugriff von VERBUND auf diese Daten, können wir unseren Kunden risiko- und kostenoptimierte Tarife anbieten sowie die Standorte optimal bewirtschaften. Die Kombination unserer Expertise im Energiemarkt mit den fortschrittlichen Technologien von TTTech ZYNE ist der Schlüssel, um die Herausforderungen der Energiewende gemeinsam zu meistern."

Tobias Birsak ergänzt: "Unsere Plattform unterstützt Energieversorger wie Verbund bei der Reduktion von Ausgleichsenergiekosten und der Entwicklung innovativer Tarifmodelle. Gleichzeitig bieten wir Industrieunternehmen eine sichere Lösung für mehr Kostentransparenz, bessere Planung und Optimierung ihres Energieeinsatzes. Wir freuen uns sehr, dass unsere Lösung in diesem Projekt bereits im Praxiseinsatz getestet wird."