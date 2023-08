Zur Verbesserung der EU-Recyclingquote ist Siemens an mehreren Forschungsprojekten beteiligt. So unterstützt das Hightech-Unternehmen etwa die Entwicklung von innovativen Sortiertechniken, um die Recyclingquote bei Altkunststoffen zu erhöhen. Die Sortieranlage im Waste Research Lab nutzt Fördertechnik zur Abfallbeförderung, Sensorik zur Charakterisierung der Abfallbestandteile und eine Sortiereinheit, um verschiedene Abfallarten zu trennen. Sogar Metalle werden mithilfe von Infrarot und Kameras identifiziert. Die Anlage bedient zwei Modi: Den Kreislaufmodus, um den Abfall in mehreren Durchgängen zu erfassen und zuzuordnen, oder die Anordnung der Förderbänder in einer Linie, um Anlagenmodule leicht zu integrieren oder zu entfernen. „Unsere Softwarelösung und Sensoren sind die Basis für die Einteilung des Abfalls in bestimmte Kategorien und gleichzeitiger Analyse“, sagt Martin Höffernig vom Recycling Innovation Team am Grazer Siemens Standort. Siemens steuert neben Knowhow auch Automatisierungshardware wie Steuerungen und Frequenzumrichter bei. In einem weiteren Projekt, RecAIcle, entwickelt man eine KI-Lösung, die die Sortierqualität verbessern soll.