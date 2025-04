Die AI Innovation Factory wurde mit einem klaren Appell eröffnet: KI hat das Potenzial, das Wirtschaftsleben so stark zu verändern wie nur wenige Innovationen zuvor. Ziel ist es, die KI-Transformation in Österreich zu beschleunigen und Unternehmen und Partner zu vernetzen. Wissenstransfer, die Implementierung von KI-Lösungen und die Etablierung einer nachhaltigen digitalen Innovationsbewegung stehen dabei im Mittelpunkt. Zwei zentrale Aspekte werden in der AI Innovation Factory vereint: Zum einen wurde ein physischer Raum in der Microsoft Niederlassung in Wien geschaffen, der als zentraler Hub für Begegnung, Zusammenarbeit und Wissenstransfer dient. Zum anderen umfasst die AI Innovation Factory ein spezifisches Programm zur Schaffung einer nachhaltigen Bewegung für KI-Innovation gemeinsam mit Partnern. Unternehmen haben hier die Möglichkeit, an interaktiven Workshops, Trainings und Sessions teilzunehmen, um die Potenziale von KI direkt zu erleben und für eigene Anwendungsfälle nutzbar zu machen. So sollen Ideen, Use Cases und Best Practices kontinuierlich weiterentwickelt und in der Breite etabliert werden.

"Wir möchten jeden Menschen und jedes Unternehmen dazu befähigen, mehr zu erreichen. Deshalb setzen wir uns dafür ein, dass KI verantwortungsvoll eingesetzt wird und für alle zugänglich und verfügbar ist – vom Start-up über KMU bis hin zu Großunternehmen”, so Hermann Erlach, General Manager von Microsoft Österreich. "Mit der AI Innovation Factory schaffen wir eine zentrale physische Anlaufstelle und ein umfassendes Programm. Neben dem in diesem Jahr folgenden Launch unserer lokalen Rechenzentren im Land, ist das ein weiterer Schritt, unsere Vision der digitalen Transformation in Österreich Wirklichkeit werden zu lassen und KI als Wachstumstreiber für Österreichs Wirtschaft zu verankern.“