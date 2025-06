Matthias Lapp: "In den letzten zehn Jahren hat Cableforce eine beeindruckende Marktposition, ein umfangreiches Portfolio und hohe Engineering-Kompetenz im Bereich Rundsteckverbinder aufgebaut. Diese einzigartigen Qualitäten ergänzen unser Angebot an Industriesteckverbindern hervorragend – zum Vorteil unserer Kunden weltweit. Durch diesen Zusammenschluss werden wir Cableforce global einbinden, indem wir das Unternehmen in das Netzwerk von Lapp und unser Team von mehr als 5.700 engagierten Mitarbeitenden integrieren."

Die 2015 gegründete Cableforce Electronics Co., Limited ist auf den Bereich Rundsteckverbinder spezialisiert und seit ihrer Gründung ein Partner von Lapp. Nun ist das Unternehmen mit Sitz in Dongguan-City in der Nähe von Shenzhen eine hundertprozentige Tochtergesellschaft der LAPP Gruppe.