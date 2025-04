Unternehmen jeder Größe und Branche sollen so in eine neue Ära der Entscheidungsfindung geführt werden. Wie Orderfox beschreibt, werde die fortschrittliche Technologie von Gieni AI die weltweit größten Industriedatenbanken mit modernster KI kombinieren. Das Ergebnis seien präzise, maßgeschneiderte Marktreports, die in Echtzeit generiert und zentral im Datahub bereitgestellt werden.

Die neue Plattform soll nicht nur die Geschwindigkeit, sondern auch die Qualität der Marktanalyse verbessern: Im Datahub haben Unternehmen laut Orderfox jederzeit Zugriff auf ihre Reports, während der KI-Agent vollautomatisch interaktive Dashboards erstellt und durch die Vernetzung globaler Spezialdatenbanken bislang unzugängliche Markteinblicke in Unternehmensinformationen liefert.