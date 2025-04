"Oberösterreich ist ein Dorf. Natürlich kannten wir das Unternehmen und freuen uns, dass sie jetzt Kebaner geworden sind", freut sich KEBA-CEO Christoph Knogler. "Die Erfahrung und Expertise von 7LYTIX im Bereich Künstliche Intelligenz sind für uns als Spezialist für Automatisierung besonders wertvoll. Darüber hinaus eröffnet uns dieser Zusammenschluss auch neue Marktzugänge für den Absatz von innovativen Softwarelösungen.

Lesetipp: So bündeln SACMI Packaging & Chocolate und KEBA ihre Kräfte

7LYTIX wurde 2016 von Franziskos Kyriakopoulos gegründet, der an der Johannes Kepler Universität in Linz technische Physik studierte und sich seit 2005 mit den Themen KI und Data Science beschäftigt. Das Unternehmen konzentriert sich auf Anwendungen im Bereich der künstlichen Intelligenz und hat in den vergangenen neun Jahren zahlreiche erfolgreiche Projekte in den Bereichen Banking, Retail und Industrie umgesetzt. Die Insolvenz im Herbst 2024 war das Ergebnis einer schwierigen wirtschaftlichen Gesamtsituation in Kombination mit nicht rückführbaren Darlehen bzw. Krediten - eine übliche Herausforderung im Wachstum eines sich in der Skalierung befindlichen Unternehmens.

"Mit KEBA haben wir den idealen Partner gefunden“, sagt Kyriakopoulos, Gründer und CEO von 7LYTIX und nun mehr Vice President Digital Business bei KEBA. "Zum einen können wir unsere Expertise gezielt in die Projekte von KEBA einbringen. Zum anderen verfolgen wir nun gemeinsam das strategische Ziel, das Digital- und Softwaregeschäft weiter auszubauen – etwas, das bei 7LYTIX seit fast neun Jahren im Fokus unserer Arbeit mit Kunden und Partnern steht – und nun mit KEBA weiter an Fahrt aufnehmen wird.“