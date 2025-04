„Unsere ATMS-Plattform ist ein Meilenstein für das Infrastrukturmanagement und intelligente, nachhaltige Mobilität“, sagt JB Kendrick, Präsidentin von Kapsch TrafficCom North America. “Sie hat sich nicht nur in zahllosen Einsätzen in unserer Region bewährt, sondern unser kontinuierlicher und flexibler Entwicklungsprozess spiegelt auch unser unerschütterliches Engagement für Innovation und Sicherheit bei kritischen Systemen wider.“

Wie Kapsch TrafficCom in einer Aussendung festhält, lässt sich das ATMS in intelligente Verkehrssysteme (ITS) und SCADA-Technologie (Supervisory Control and Data Acquisition) integrieren, wodurch Echtzeitdaten, automatische Warnmeldungen und die Fernsteuerung von Systemen möglich werden. Dadurch können Verkehrsmanager Ereignisse schneller erkennen und gezielt darauf reagieren, was Störungen verringern und die Effizienz erhöhen soll.

Deckt zentrale Systeme ab

Das System bietet laut Hersteller eine hohe Flexibilität und eine breite Palette an Funktionen, die unter anderem die Notfallerkennung, die Überwachung der Luftqualität, die Steuerung von Tunnelbelüftungssystemen, dynamische Anzeigetafeln, Videoüberwachung und eine vollautomatische Ereignisdetektion umfassen. Es decke außerdem zentrale Systeme wie Beleuchtung und Stromversorgung ab.

Die Plattform von Kapsch TrafficCom wird in Nordamerika nicht nur auf Autobahnen, Brücken und in Tunneln eingesetzt, sondern auch an Flughäfen, in Wassermanagementanlagen und Umspannwerken. Allein im Nordosten der USA unterstützt das System jährlich über 650 Millionen Fahrzeugfahrten, heißt es in der Aussendung.