„Nach monatelanger intensiver Vorbereitung und einer gelungenen Übersiedlung freuen wir uns sehr, nun offiziell an unserem neuen Standort in Laxenburg angekommen zu sein“, erklärt Geschäftsführer Oskar Zettl. „Besonders stolz sind wir darauf, dass der laufende Betrieb durchgängig aufrechterhalten werden konnte – dafür ein großer Dank allen Mitarbeitern. Jetzt gilt es, alle Abläufe am neuen Standort optimal einzuspielen, damit unsere Kunden weiterhin auf den gewohnt hohen Toyota-Service zählen können.“

Ein Schlüssel zum erfolgreichen Verlauf des Großprojekts war die Gesamtkoordination durch Yeliz Subas, die als Projektleiterin mit technischer Expertise, internationaler Erfahrung und großem Engagement die Planung und Umsetzung verantwortete. Sie steuerte die enge Zusammenarbeit mit Architekten, Bauunternehmen und internationalen Partnern sowie allen internen Fachabteilungen – stets mit dem Anspruch, höchste Qualitäts- und Nachhaltigkeitsstandards des Weltmarktführers in der Intralogistik zu erfüllen.