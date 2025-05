Intersport Austria hat sein bestehendes Distributionszentrum in Wels umfangreich erweitert und modernisiert. Die Automatisierung ermöglicht dem Sportartikelhändler eine Leistungs-, Kapazitäts- sowie Flexibilitätssteigerung und führt mehrere kleine Lager an einem Standort zusammen.



„Intersport ist über die letzten Jahrzehnte massiv gewachsen – und einhergehend mit diesem Unternehmenswachstum hat sich natürlich auch die Logistik weiterentwickeln müssen. Aufgrund der Anforderungen, die an uns gestellt werden, ist Zentralisierung nur in Kombination mit Automatisierung sinnvoll. Nur so ist es möglich, den unterschiedlichen Bedarf für den Point of Sale (POS) täglich decken zu können“, erklärt Günther Junkowitsch, Leiter Supply Chain Management bei Intersport Austria.

„Wir haben TGW Logistics im Zuge unseres Evaluierungsprojekts als sehr kompetenten und vor allem proaktiven Partner kennengelernt, der einerseits genau auf unsere Bedarfe gehört hat und andererseits dann gemeinsam mit uns eine Lösung erarbeitet hat.“