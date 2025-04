Die vorausschauende Wartung, auch Predictive Maintenance, revolutioniert Produktionsprozesse. Unternehmen können drohenden Verschleiß an Maschinen und Anlagen frühzeitig erkennen, da intelligente Systeme gesammelte Daten analysieren und präzise Vorhersagen treffen. Dies ermöglicht proaktive Maßnahmen, wodurch Ausfallzeiten minimiertund die Effizienz gesteigert werden.

Darüber hinaus erlauben datenbasierte Systeme automatisierte Anpassungen in Echtzeit. Dadurch werden bestehende Produktionsprozesse optimiert, was langfristig die Produktivität erhöht. In einer datengesteuerten Industrie ist die Fähigkeit, Informationen effizient zu nutzen, ein entscheidender Faktor für den Erfolg.