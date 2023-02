Linienumstellungen in der Getränkeproduktion sind teuer – sie schlagen sich auf die Overall Equipment Efficiency (OEE) nieder und kosten neben Geld auch Zeit. Die Regulierungen bezüglich der Vermeidung von Plastikmüll, dem Recycling von Behältern und Sekundärverpackungen oder der Reduzierung des CO₂-Ausstoßes nehmen zu. Gleichzeitig wächst der wirtschaftliche Druck. Es gilt effizient zu sein - und das bedeutet Betriebs- und Personalkosten zu senken. „Sinnvolle Automatisierung“ heißt das Zauberwort, automatisiert wird, wo es möglich ist, die manuelle Bedienung bleibt, wenn nötig. Der Fokus liegt auf der Zeitersparnis in der Produktion. KHS, Hersteller von Abfüll- und Verpackungsanlagen, arbeitet fortwährend an der Optimierung von Verpackungsprozessen. Zeit gespart wird mittels Erhöhung des Automatisierungsgrades mittels Robotik und Erweiterung der Softwarelösungen.



(Lesen Sie auch: Immer effizientere Roboter führen zum Umbruch in der Produktion)