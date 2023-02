Die ELABO GmbH präsentiert mit elution two assembly eine neue Softwareanwendung für die mittelständische Fertigung. Das Assistenzsystem unterstützt den Aufbau digitalisierter Produktionsprozesse und ist plattformunabhängig einsetzbar, unter anderem durch seinen webbasierten Ansatz. Es wird auf einem zentralen, unternehmenseigenen Server gehostet und kann über kostengünstige Clients – wie etwa Raspberry Pi, Tablet, Thin Client oder Smartphone – lokal ausgeführt werden. Für die Softwarenutzung ist somit an den einzelnen Montagearbeitsplätzen kein vollausgestatteter Windows-PC erforderlich. Zudem gewährleistet das Server-Client-Modell eine zeit- und kosteneffiziente Wartung, da Updates bzw. Upgrades nur auf dem zentralen Server durchgeführt werden müssen. Die Software stellt somit insbesondere für kleine bis mittelständische Produktionsbetriebe eine wirtschaftlich attraktive Alternative zu einer Fat Client Lösung dar. Darüber hinaus ermöglicht elution two assembly auch ortsunabhängiges Arbeiten über mobile Endgeräte wie Tablet oder Smartphone.

elution two assembly - Funktionen und Anwendung

Das digitale Assistenzsystem basiert auf einer dynamischen SQL-Datenbank, die in Echtzeit prozessrelevante Informationen in Form von Arbeitsplänen oder Checklisten zur Verfügung stellt und die AnwenderInnen durch den Produktionsprozess navigiert. Zudem können mittels elution two assembly anwendungsspezifische Daten eingesammelt und strukturiert verwaltet werden. Auch unterstützt die Software eine automatische prozessabhängige Messgeräteparametrisierung sowie die Einbindung ganzer Arbeitsplatzsysteme – von der grundlegenden Zugangsberechtigung über die Konfiguration der Arbeitsfläche bis hin zur Materialversorgung. Die Bedienung der Software gestaltet sich dank einer modernen und übersichtlichen Benutzeroberfläche durchweg intuitiv. Die neue elution two assembly ist ab sofort verfügbar und bietet sich aufgrund der überschaubaren Investitionskosten insbesondere für die Ausstattung von Montagearbeitsplätzen an. In der Qualitätsprüfung empfiehlt es sich, elution two assembly in Verbindung mit der PC-gestützten Softwareanwendung elution von ELABO einzusetzen.



Über ELABO

Die 1972 gegründete ELABO GmbH mit Sitz im baden-württembergischen Crailsheim zählt zu den deutschen Spezialisten für individuelle ergonomische Arbeitsplatzsysteme, mittelständische Smart-Industry-Lösungen sowie voll- und halbautomatisierte Montage-, Mess- und Prüftechnik. Das Unternehmen hat sich sowohl in der Industrie als auch in Bildungs- und Forschungseinrichtungen als kompetenter Ansprechpartner etabliert, nicht zuletzt auch für Fragen der Digitalisierung.



Gemeinsam mit dem Mutterkonzern bott GmbH & Co KG, einem Spezialisten für Fahrzeug- und Betriebseinrichtungen sowie Arbeitsplatzsysteme, deckt ELABO mit seinem umfassenden Portfolio die gesamte Wertschöpfungskette mittelständischer Fertigungsbetriebe ab: von der Produktentwicklung über die Montage und Logistik bis hin zu Service und Ausbildung. Verbunden werden die einzelnen Betriebsbereiche durch die firmeneigenen Softwareanwendungen elution und elution two assembly. Sie unterstützen den Aufbau digitalisierter Produktionsprozesse und ermöglichen die Steuerung von Arbeitsprozessen, die Einbindung von Arbeitsplatzsystemen sowie Mess- und Prüfgeräten und darüber hinaus auch eine kontinuierliche Qualitätskontrolle.

