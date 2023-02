Gregor Schubert-Lebernegg ist seit 2012 als Produktmanager für die Open Shuttles tätig. Wie sehen Sie die Entwicklung im Bereich der autonomen mobilen Roboter und was gibt es dazu Neues von KNAPP?



Gregor Schubert-Lebernegg: In den letzten Jahren verzeichnen wir eine große dynamische Entwicklung im Bereich der AMR. Der Markt hat sich stark entwickelt und vergrößert. Auch bei KNAPP haben wir auf die Anforderungen unserer Kunden reagiert und mittlerweile schon ein großes Portfolio an autonomen Fahrzeugen, die unterschiedliche Anwendungsfälle abdecken. Mit unserer Neuheit, dem Open Shuttle Fork, haben wir nun auch ein AMR für Palettentransporte. Das Fahrzeug verfügt über eine einmalige Kombination an unterschiedlichen Eigenschaften, die es so noch nicht am Markt gibt.

Über welche Eigenschaften verfügt das Open Shuttle Fork? Was macht es so besonders?



Gregor Schubert-Lebernegg: Um einige Beispiele zu nennen hat das Open Shuttle Fork eine 3D-Hinderniserkennung integriert und kann Hindernisse in statische und mobile Hindernisse klassifizieren. Es leitet anhand dieser Erkenntnisse Entscheidungen und Fahrtplanungen ab. Weiters ist das Open Shuttle Fork sehr robust gebaut und somit industrietauglich. Ein weiteres Unterscheidungsmerkmal ist der vollständig elektrisch ausgeführte Hub, der kein Scherenhub ist. Dadurch ist der AMR in allen Industrien einsetzbar und kann somit auch auf bestehende Fördertechnik abgeben. Darüber hinaus ist das Open Shuttle Fork in der Lage omnidirektional zu verfahren und sich um die eigene Achse zu drehen. Das bedeutet, dass das Open Shuttle Fork im 90° Winkel zur Hauptausrichtung des Fahrzeugs verfahren kann und beispielsweise Ungenauigkeiten bei manuell abgestellten Paletten ausgleicht. Dies ermöglicht einen sehr platzsparenden Einsatz und ein kompakteres Layout mit engeren Gängen. Und das Beste, all das zu einem hochgradig kompetitiven Preis in Kombination mit kurzen Liefer- und Installationszeiten.