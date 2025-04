TGW Logistics | Oberösterreich

TGW Logistics treibt mit Technologien wie dem revolutionären Taschensorter „SmartPocket“ und dem Kommissionierroboter „RovoFlex“ die Effizienz und Skalierbarkeit in der Branche voran. Der RovoFlex, ausgezeichnet als „Material Handling Innovation of the Year 2024“, setzt auf künstliche Intelligenz, um Kommissionierprozesse kontinuierlich zu optimieren. Derzeit stehen alle Zeichen auf Expansion: Bis Sommer 2026 investiert TGW in ein 25.000 m² großes Produktionsgebäude sowie ein hochautomatisiertes Lagersystem am Headquarter in Marchtrenk.