Mobile Roboter bewegen sich vollkommen autonom: sie benötigen keinerlei Führungskabel im Boden oder anderweitige Referenzpositionen in der Halle noch menschliche Führung, um zu funktionieren. Ein weiterer wichtiger Vorteil ist, dass diese Roboter Hindernissen ausweichen und damit in Hallen einsetzbar sind, deren Einrichtung sich immer wieder verändert und in denen auch andere Maschinen und Menschen unterwegs sind. Sensoren gewährleisten, dass die mobilen Roboter sicher und effizient zwischen Standorten navigieren und mit Personen, Gabelstaplern und anderen Materialtransportgeräten zusammenarbeiten.



Ein wesentlicher Vorteil der mobilen Roboter ist die Zugänglichkeit zu Maschine und Steuerung, denn der mobile Roboter befindet sich nur kurzzeitig für den Werkstückwechsel an der Maschine. Somit ist eine bessere Zugänglichkeit beispielsweise für das Einfahren von neuen Werkstücken oder Service-Tätigkeiten garantiert. Dank der integrierten Software und Steuerung kann MRA zuverlässig mobil eingesetzt werden. Und mit den integrierten Laserscannern überwacht der mobile Roboter eigenständig seine Umgebung und navigiert sicher an Menschen oder Hindernissen vorbei.

Weitere Vorteile der MRA

Manuelle Beladung weiterhin möglich

Automatischer Wechsel der Spannbacken

MRA kann sowohl Werkstücke als auch Werkzeuge mitbringen und wechseln

Bei langen Laufzeiten lassen sich mehrere Maschinen verknüpfen bzw. bedieneno Einbindung vor- und nachgelagerter Prozesse (Reinigen, Entgraten, Oberflächenvergütung etc.)

Prozesse der Intralogistik können übernommen werden

Rüstplatz muss sich nicht neben der Maschine befinden

Die zu beladenden Maschinen müssen nicht nebeneinanderstehen

Fazit: Mit dem Einsatz mobiler, autonomer Roboter können Arbeitsabläufe im Lager sowohl automatisiert als auch spontane Botengänge durch die Roboter erledigt werden. Das Ergebnis sind nachweisliche Verbesserungen bei Durchsatz, Effizienz und Produktivität sowohl im gewerblichen als auch im industriellen Umfeld. FRAI entwickelt als Automationspartner hochflexible Robotersysteme, welche genau diesen Trend aufgreifen.