Als erstes automatisiertes Fahrzeug von STILL, das industriell in Serie produziert wird, basiert der EXV iGo auf einem durch und durch modularen Konzept. Dank der industrialisierten Fertigung sowie modularer Systemparameter ist der EXV iGo rasch verfügbar, mit iGo easy einfach in Betrieb zu nehmen und wächst passgenau mit den Anforderungen der Kunden.

All dies macht den EXV iGo zu einem wegweisenden Fahrzeug für Unternehmen mit wenig Automatisierungserfahrung, die sich unkompliziert in die Welt der automatisierten Lagerprozesse begeben möchten. Der STILL EXV iGo ist die smarte Antwort auf den branchenübergreifenden Bedarf um mit hoher Kosteneffizienz, schneller Implementierbarkeit und flexibler Skalierbarkeit Prozesse zu automatisieren.