"Die zum Jahresstart verkündete Umsatzschwäche der Branche hat sich in unserer aktuellen Prognose für das Jahr 2025 bestätigt“, so Dietmar Ley, Vorsitzender von VDMA Robotik + Automation. "Die Wachstumsaussichten sind derzeit bis zum Ende des Jahres in allen Teilbranchen eingetrübt.“

Robotik und Automatisierung seien Schlüsseltechnologien, ohne die in Zukunft im Hochlohnland Deutschland industrielle Produktion nicht mehr denkbar ist, sagt Ley. "Politik und Wirtschaft müssen jetzt konzertiert daran arbeiten, Standortnachteile im internationalen Wettbewerb abzubauen und die Weichen wieder auf Wachstum zu stellen.“ Der VDMA hat dazu einen "Aktionsplan Robotik für Europa“ formuliert, in dem mehr Risikokapital für Start-ups und Scale-ups, eine Roadmap für Wettbewerbsfähigkeit und die Förderung von Investitionen gefordert werden.