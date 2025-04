Entgeltliche Einschaltung

Auf höchstem Niveau bis 16 Meter Hubhöhe : Automatisierung für Lager, Werkstatt und Produktion

In der modernen Lager- und Produktionslogistik ist die Automatisierung längst kein Zukunftstrend mehr, sondern Realität. Ob in der Kommissionierung, beim Nachschub oder in der Produktion: Linde Material Handling bietet mit seiner umfassenden Palette an fahrerlosen Transportsystemen (FTS) und mobilen Robotern (AMR) für jede Anwendung die passende Lösung. Dank einer einzigartigen Bandbreite an Modellen – von einfachen Unterflurfahrzeugen bis hin zu Hochregalstaplern mit beeindruckenden Hubhöhen von bis zu 16 Metern – können Betriebe ihre Prozesse effizient, sicher und flexibel gestalten.