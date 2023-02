Folgende Themenschwerpunkte für verschiedene Industrien erwarten die BesucherInnen am ZEISS Messestand:



• Automatisierter Werkstückwechsel auf der Messmaschine ZEISS CONTURA



• Qualitätsprüfung mittels Industrieller Computertomographie



• Technische Sauberkeit: Maximale Sauberkeit, Maximale Qualität



• Vernetzte Mikroskopie & das revolutionäre Digitalmikroskop ZEISS Visioner 1: visuelle In-spektion mit erweiterter Tiefenschärfe in Echtzeit



• Der Einstieg in die Welt der optischen Messtechnik mit ZEISS O-DETECT



• Software, Trainings & Digitale Services



• Datenmanagement-Software



• ZEISS eMobility Solutions



• ZEISS Medical Industry Solutions und vieles mehr.

Vortrag: Segmentspezifische Kundenlösungen am Beispiel eMobility & Medical Solutions



Zudem wird unser Experte Darko Mihajlović die MessebesucherInnen im Rahmen seines Vortrags in die Themen Qualitätssicherung in der Elektromobilität und Industriellen Medizinbranche eintau-chen lassen. Der Vortrag findet am 13. Mai von 10:30 bis 10:50 auf der Hauptbühne in Halle 20 statt.





Ein kostenfreies Ticket sowie eine Standtour mit den ZEISS Experten kann bereits vorab hier auf der INTERTOOL 2022 Seite oder unter nachstehendem Link gebucht werden:https://www.zeiss.at/messtechn...;





Für weitere Fragen:



customer.metrology.at@zeiss.com

+43 5 93477 848