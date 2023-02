Am 1. Oktober hat Cornelia Groiss als Chefredakteurin beim FACTORY angefangen und man könnte sagen, die erste Schonfrist ist vorbei. Wenn Sie Kritik, Themenvorschläge oder auch Lob haben, wenden Sie sich gerne an uns. Nur so können wir besser werden.

Unser Podcast FactStorys ist bereits seit Mitte November on Air. Aber auch hier wird es Neuerungen geben. Cornelia Groiss wird eine Tour durch Österreich machen, bei der sie den wichtigsten Produktionsbetrieben einen Besuch abstattet.

Veranstaltungen, wie etwa die Ersatzteiltagung am 19. Mai, die Instandhaltungskonferenz am 13. September und die INDUSTRIErobotik-Konferenz am 27. September sind bereits fixiert. Wir freuen uns schon jetzt – mit gedrückten Daumen – auf die Vorträge und auf zahlreiche Begegnungen.

Bis dahin: