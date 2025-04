In den zwei Jahren, die seit der Initiierung des Hubs vergangen sind, wurden bereits über 90 Services in Anspruch genommen. Besonders großer Beliebtheit erfreuen sich Dienstleistungen der Kategorie „Test before Invest“, die es Unternehmen erlaubt, neue Technologien in einer professionellen Umgebung eingehend auf Herzen und Nieren zu prüfen, bevor größere Anschaffungen getätigt werden. Was Kunden am Angebot des EDIH Applied CPS schätzen, ist nicht nur die hohe Förderquote, sondern auch die rasche und unbürokratische Abwicklung, vergehen von der ersten Projektidee bis zur tatsächlichen Umsetzung doch nicht selten nur wenige Wochen.

Um gerade auch kleine und mittlere Unternehmen bei der digitalen Transformation mitzunehmen, verfolgen die insgesamt acht Servicepartner des EDIH Applied CPS ein bewährtes Erfolgsrezept: Von der Erhebung des Status Quo über die Entwicklung erster Prototypen bis hin zur Einführung in den Betriebsalltag werden Betriebe entlang der gesamten Wertschöpfungskette unterstützt. Das Ergebnis sind maßgeschneiderte Lösungen, die langfristig Bestand haben.