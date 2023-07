Achtung: Suchtgefahr! Hat man sich einmal in die Projektbeispiele auf der Website von LaserAnimation Sollinger hineingeklickt, kann es passieren, dass man dort nicht so schnell wieder herausfindet. Dabei können die Fotos und Videos auf dem Computerbildschirm nur eine eher vage Vorstellung von der Wirkung wiedergeben, welche die Laserprojektionen am Ort ihrer Vorführung entfalten.



Wie etwa der „Global Rainbow“ der Künstlerin Yvette Mattern: Sieben bunte Beams – sehr starke Laserstrahlen –, die vom Berliner Ernst-Reuter-Platz in Richtung Siegessäule in die Höhe leuchten und die Atmosphäre einer ganzen Innenstadt verändern. Oder ‚Another Moon‘ vom Künstlerduo Kimchi and Chips, das über der Zeche Zollverein in Essen einen zweiten Mond am Himmel erscheinen lässt. Oder die rasante Show bei der Abschlussfeier der Winterolympiade in Pyeongchang…, die Reihe ließe sich noch sehr lange fortsetzen.