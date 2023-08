Entgeltliche Einschaltung

CIS veranstaltet erneut Fachevent für IT Security Community : New Work – Potenzial oder Provokation für Security & Privacy

Der CIS Compliance Summit ist die Fachveranstaltung für die Security-Industrie und spannt heuer den inhaltlichen Bogen von Trends in puncto New Work, Informationssicherheit und Datenschutz zur Welt der Normen und Managementsysteme. Das Event findet am 19. September 2023 zum Thema „New Work – Potenzial oder Provokation für Security & Privacy“ im Austria Trend Hotel Savoyen Wien statt. Auch heuer ist neben viel Expert*innen Know-how, praktischen Keynotes und theoretischen Insights ausreichend Zeit für Networking mit der Community in der Innovation Zone eingeplant.