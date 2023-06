Nicht verwunderlich also, dass Unternehmen in der Industrie zunehmend auf Automatisierungsprojekte setzen. Allerdings befürchten Unternehmen, dass die Integration neuer Robotik-Technologien viel Zeit und Geld in Anspruch nimmt und oft Umbauten erforderlich sind. Umso erfreulicher ist es, dass mit dem Open Shuttle Fork ein einfacher Einstieg in die Automatisierung möglich ist. Die autonomen mobilen Roboter für den Palettentransport sind schnell installiert, stellen geringe Anforderungen an die Umgebung und können ohne bauliche Maßnahmen in das innerbetriebliche Transportgeschehen integriert werden. Aufgrund ihrer Bauweise sind die AMR von KNAPP in allen Industrien einsetzbar und benötigen nur wenig Platz.