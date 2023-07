Der Gründer und Technische Direktor von LMP hat sie eigentlich für den „normalen“ Profisport entwickelt. Schon zuvor hatte er sich als Dienstleister für Fernsehproduktionen mit Spezialanfertigungen für Aufnahme und Bildübertragung einen Namen gemacht. 2002 bekam er anlässlich der Olympischen Winterspiele eine Anfrage des italienischen Fernsehens: Ob es möglich wäre, eine HDTV-Kamera an der Startposition der Skispringer oben auf dem Schanzenturm anzubringen. „Dort geht es sehr eng zu, und natürlich durfte das Aufnahmegerät nicht im Weg sein“, erinnert er sich. „Wir haben also einen damals noch seltenen Camcorder genommen und alles abmontiert, was für die Bildaufnahme nicht unbedingt nötig war.“



Mit dem winzigen Gerät, das übrigblieb, konnten die Sender den Springern buchstäblich über die Schulter schauen. Es dauerte nicht lange, bis auch andere Sportarten den Reiz der Bilder aus unmittelbarer Nähe zum Geschehen entdeckten. 2004 wurde erstmals eine Kamera von LMP in Zusammenarbeit mit TV-Skyline an der Befestigungsstrebe fürs Netz eines Fußballtores montiert, die jede Bewegung des Torwarts von hinten im Blick behielt und zugleich dessen Sicht auf die Spielsituation wiedergab. Das Gerät durfte nur ganze drei Zentimeter in den Netzraum hineinragen.



2008 entstand die zweite Generation, die – in Details ständig weiterentwickelt – unter dem Markennamen „Cerberus“ bis heute im Einsatz ist. Man findet sie in Handballtoren ebenso wie an Lattenauflegern beim Stabhochsprung und vielen anderen Stellen, wo man als Fan ganz genau hinschauen will. Der Kamerakopf des Cerberus ist nicht größer als drei Streichholzschachteln im Haushaltsformat übereinander.