Die Akquisition stärke die Präsenz im zentralen deutschen Wirtschaftsraum und erweitere die Marktposition in der mechanischen Montage und Instandhaltung. Dadurch könne man die Kunden noch flexibler und schneller bedienen, so SGS-Eigentümer Werner Griesmaier. Bereits 2019 übernahm die 2003 gegründete SGS Industrial Services die Bähr Anlagenbau GmbH in Düsseldorf, um ihre Leistungen im Bereich der Elektromontage auszubauen.

Lesetipp: Schmalz übernimmt Fingergreifer-Produktfamilie von Soft Robotics

Kurt Schuhmacher Industriemontagen GmbH & Co. KG. erzielte 2023 einen Gesamtumsatz von 15,1 Mio. Euro. SGS setzte im Vorjahr 140 Mio. Euro mit 800 Beschäftigten, 120 davon in Dorf an der Pram, um. Das Unternehmen bietet international Industriemontage- und Projektdienstleistungen an und ist an 16 Standorten auf drei Kontinenten präsent. Aktuell werden Mitarbeiter in den Bereichen Elektrotechnik, Maschinen- und Rohrleitungsbau gesucht.