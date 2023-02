In der Fertigung geht der Trend in Richtung kleinerer Losgrößen und Einzelaufträge: Sowohl im Consumer-Bereich als auch in der Industrie steigen die Individualisierungsanforderungen – bis hin zur Losgröße 1. Die damit verbundene, hohe Variantenvielfalt führt dazu, dass auch die Komplexität sowie das Risiko für Montagefehler an Fertigungsarbeitsplätzen zunimmt. Denn nicht selten variieren Arbeitsanweisungen von Werkstück zu Werkstück und die Werker müssen aufmerksam bleiben, um Montagefehler zu vermeiden. Im schlimmsten Fall drohen andernfalls erhöhte Ausschussquoten, Rückläufer und damit Wettbewerbsnachteile, finanzielle Verluste oder schlechtere Lieferantenbewertungen.



Mit IDA2 hat IGZ eine Weltneuheit entwickelt, die Werker intuitiv und sicher durch den sogenannten „verriegelten Montageprozess“ führt. Dafür wurde dem SAP Projekthaus aus Falkenberg, Oberpfalz, im Mai 2022 der German Innovation Award in „GOLD“ vom Rat für Formgebung verliehen. Der Rat setzt sich für die Wettbewerbsfähigkeit von Unternehmen ein und vergibt die Gold-Prämierung für Spitzenleistungen innerhalb einer Branche oder Disziplin. IGZ erhielt die höchste Auszeichnung in der Kategorie „Excellence in Business to Business – Information Technologies / Industry Specific and Service Software“.

Schon 2021 hatte IGZ den German Innovation Award in Gold für den mobilen und nachrüstbaren Kommissionier-Roboter „LUKE2“ erhalten. Konnte im Vorjahr der Preis lediglich remote und digital verliehen werden, so war die Freude der Gewinner bei der diesjährigen Preisverleihung vor Ort im Berliner Futurium umso größer. Dazu IGZ -Geschäftsführer, Johann Zrenner: „Wir freuen uns über das Jury-Urteil und den German Innovation Award in GOLD. Mit IDA2 haben wir eine hochinnovative Technologie entwickelt, mit der Industrieunternehmen die steigenden Anforderungen an ihre Fertigungsprozesse und deren Digitalisierung noch besser meistern können. Die bahnbrechende Entwicklung eines modularen Assistenzsystems, das bereits in SAP integriert ist, hat das Potential den Markt nachhaltig zu verändern.“