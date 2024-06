Ein Firmensprecher bestätigte am Dienstag einen entsprechenden Bericht. Die Kapazitäten am Standort Bulle würden aufgrund der Auftragslage vorübergehend angepasst. Die betroffenen Mitarbeitenden seien am 5. Juni informiert worden. Die Maßnahme soll zunächst für drei Monate gelten, könnte aber bis Ende des Jahres verlängert werden. Liebherr Machines beschäftigt in Bulle rund 1.500 Personen.

Die Nachfrage nach Verbrennungsmotoren und Hydraulikkomponenten sei durch das geringe Wirtschaftswachstum und die Entwicklung der Energie- und Rohstoffpreise beeinträchtigt, hieß es. Die wirtschaftliche Lage habe sich in den letzten Monaten weiter angespannt. Die Nachfrage nach Baumaschinen sei stärker als erwartet zurückgegangen, insbesondere bei den Hauptkunden in Europa.