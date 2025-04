Bruno Frattasi, Generaldirektor der Italienischen Nationalen Agentur für Cybersicherheit, hebt die gelungene Koordination zwischen öffentlichen und privaten Akteuren hervor. Das Projekt vereint vierzehn Partner aus sieben europäischen Ländern. Zu den Partnern gehören neben der italienischen ACN, Cyber 4.0 und IDEA-Re Ideas and Research Hub auch NASK aus Polen, INCIBE aus Spanien, das belgische Centre Pour La Cybersécurité, das Luxembourg House of Cybersecurity, die Authority for Digitization of Romania sowie aus Österreich die Plattform Industrie 4.0, TECHHOUSE GmbH, TU Wien, PROFACTOR GmbH, Salzburg Research und Virtual Vehicle.

Die Unterstützung von KMU durch SECURE geht über den reinen Schutz vor Cyber-Bedrohungen hinaus. Das Projekt zielt auch darauf ab, den digitalen EU-Binnenmarkt zu stärken und die Wettbewerbsfähigkeit europäischer Unternehmen zu sichern. Durch die Bereitstellung gezielter Fördermaßnahmen, praxisnaher Ressourcen und klarer Orientierungshilfen sollen Unternehmen in die Lage versetzt werden, die aktuellen Regularien effektiv umzusetzen und sich für die digitalen Herausforderungen der Zukunft zu rüsten.