Die Umstellung der Energiesysteme auf Smart Grids erfordert eine intelligente Vernetzung der Anlagen. Immer mehr Unternehmen werden mit Anfragen aus dem Energiebereich konfrontiert und müssen sich diesem Wandel schneller und flexibler anpassen sowie kontinuierlich Lösungen weiterentwickeln.



Neue Strategien sind daher unerlässlich. Aus diesem Grund hat Rittal die Geschäftseinheit Energy & Power Solutions gegründet und damit sein jahrzehntelanges Know-how aus zahlreichen erfolgreichen Projekten in der Energiewirtschaft gebündelt. „Wir verfügen über umfangreiche Erfahrung im Energiesektor. Unsere Kunden im Maschinenbau und in der Industrie nutzen dieses Wissen bereits intensiv, da es ihnen viele Vorteile bietet. Mit diesem Wissen möchten wir uns noch stärker bei Energieerzeugern und Netzbetreibern einbringen“, erklärt Christoph Unger. Er fährt fort: „Wir bieten ein standardisiertes Baukastensystem, das viele Vorteile in Aufbau, Konstruktion und Planung bietet. Diese normgeprüften und zertifizierten Lösungen ermöglichen es, Anlagen später leicht zu erweitern. Das stellt in der Energieversorgung einen erheblichen Vorteil und Mehrwert dar.“



Als globaler Marktführer in der Schaltschranktechnik für Wasserkraft- und Windenergieanlagen sowie als Partner zahlreicher Energieversorger, Planer und Anlagenbauer sind die Lösungen von Rittal in allen Arten von Stromerzeugungsanlagen zu finden. Dazu gehören Umspannwerke, Niederspannungsschaltanlagen, Ladeinfrastrukturen für Elektromobilität und Energiespeichersysteme.