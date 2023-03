Entgeltliche Einschaltung

Spezialschmierstoffe : Energieeffizienz: Bedarf der Stunde für alle Branchen

Mit steigenden Energiepreisen in den letzten Monaten und Jahren wird es für Unternehmen zunehmend wichtig, nach Bereichen zu suchen, in denen sie den Energieverbrauch senken können. Schmierstoffe werden dabei oft übersehen. Bei Anwendungen, wie Getrieben und Kompressoren, die nahezu in allen Branchen zu finden sind, können sie jedoch eine wichtige Rolle bei der Steigerung der Energieeffizienz spielen. Die richtige Schmierstoffstoffauswahl kann zwischen drei und fünf Prozent Energie sparen und gleichzeitig den Corporate Carbon Footprint (CCF) reduzieren.