Mit „New Work“ ergeben sich nicht nur Änderungen für Arbeitnehmende, sondern auch für Betriebe. Cloud Services, Apps, Mobile Working sowie der Zugriff auf sensible Daten müssen reguliert, gesichert und laufend auf den Prüfstand gestellt werden. Bedingt durch die wachsende Komplexität ist nicht nur ein Höchstmaß an Cyber Security und Privacy-Maßnahmen notwendig – eine weitreichende Informationssicherheitsstrategie per se ist entscheidend. Ein All-in-one-Mix aus Sensibilisierung von Mitarbeitenden, fachlicher Schulung und höchsten Management- und Sicherheitsstandards sollte bereits heute implementiert werden.



Expert*innen schildern beim diesjährigen CIS Compliance Summit u. a., welche Rolle New Work, IT-Security und Datenschutz spielen und liefern neue Ansätze zu Zero Trust-Architekturen. Mit vielen spannenden Praxisbeispielen wird der Bogen zu Informations- und Datensicherheit im VUCA-Zeitalter gespannt und erläutert, wie die Integration von Security Governance in schnell wachsenden Umgebungen gelingen kann.



Die Teilnahmegebühr für den CIS Summit beträgt EUR 190,- exkl. MwSt. Es gibt jedoch für eine Vielzahl von Personengruppen, wie zum Beispiel Kund*innen, Partner*innen, Auditor*innen und weitere Interessierte aus der Community, die Möglichkeit einer kostenfreien Teilnahme.



Die diesjährige Veranstaltung wird erstmals auch live simultan auf Englisch übersetzt. Somit können alle Vorträge vor Ort mittels englischer Untertitel am Screen verfolgt werden.