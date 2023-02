Mit Jürgen Lampert konnte Bürklin Elektronik eine Führungspersönlichkeit gewinnen, die starkes Branchenverständnis, internationale Erfahrung und die zu Bürklin Elektronik passende Mentalität mitbringt. Der neue CEO kommt in einem für das Unternehmen wichtigen Zeitpunkt. Bürklin Elektronik hat in den letzten 16 Monaten wichtige stabilisierende Veränderungsprozesse sowie Sortimentsanpassungen vorgenommen. Das Unternehmen hat die Nachwirkungen der Corona-Pandemie überwunden und ist wieder auf Erfolgskurs. Nun ist es an der Zeit, die strategisch richtigen Weichen für künftiges Wachstum zu stellen. Als CEO wird Jürgen Lampert aktuelle Initiativen weiter vorantreiben und sich im Speziellen auf den Ausbau des digitalen Geschäfts sowie die Optimierung der Kunden- und Lieferantenansprache fokussieren. „Die langjährige Tradition des Unternehmens begeistert mich. Und ich bin davon überzeugt, dass in Bürklin Elektronik noch viel Potential steckt. Ich kenne Bürklin Elektronik seit den Anfängen meiner Karriere in der Distributionsbranche und freue mich die erfolgreiche Geschichte weiterschreiben zu können“, so Lampert.

Der neue CEO übernimmt den Posten von den aktuellen geschäftsführenden GesellschafterInnen Johannes Bürklin und Veronika Tretter. Nach einer gemeinsamen Übergangsphase werden sich die Geschwister aus der operativen Führung des Unternehmen zurückziehen. „Mit Jürgen Lampert haben wir einen international erfahrene Manager gewonnen, mit einem tiefen Verständnis für die Branche, besonders in den Bereichen Digitalisierung sowie der Ausrichtung des Unternehmens auf Wachstum. Er wird eine Bereicherung für das gesamte Team sein und die Weiterentwicklung unseres Unternehmens maßgeblich vorantreiben“, sagt Veronika Tretter, geschäftsführende Gesellschafterin von Bürklin Elektronik.

Die Veränderung in der Geschäftsführung bei Bürklin Elektronik hat keinen Einfluss auf die Gesellschaftsstruktur des Unternehmens – Bürklin Elektronik bleibt zu 100% in Familienhand. Die Familie trägt die Entscheidung zu einer externen Geschäftsführung vollständig und wird auch weiterhin kontinuierlich und zu maßgeblichen Unternehmensentscheidungen eng mit Jürgen Lampert in Abstimmung stehen. „Wir freuen uns auf die Zusammenarbeit mit Jürgen Lampert und darauf mit ihm gemeinsam das Unternehmen auf ein neues Niveau zu heben“, so Johannes Bürklin, geschäftsführender Gesellschafter von Bürklin Elektronik.