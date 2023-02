Graz, April 2022. Das Steirereck ist wieder da! Nach erfolgreicher Premiere 2016 und einer erfolgreichen Intertool 2018 haben sich nach einer zwanghaften langen Pause wieder sieben steirische Top-Unternehmen zum „Steirereck“, dem einzigartigen Verbund steirischer Unternehmerkraft, zusammengeschlossen, um den Wirtschaftsstandort Steiermark und die moderne Innovationskraft der Region bestmöglich auf der Intertool zu präsentieren. Die Intertool ist die größte, österreichische Fachmesse für Fertigungstechnik im metallverarbeitenden Bereich. Werkzeugmaschinen, Messmittel, Präzisionswerkzeuge für die zerspanende und umformende Werkstückbearbeitung sowie Einrichtungen, Verfahren und Systeme entlang der Prozesskette stehen im Fokus der Veranstaltung.





Neuer Standort



Die Intertool übersiedelt 2022 von Wien nach Wels als Reaktion auf einen vielfach geäußerten Wunsch aus der Branche.





Innovation, Kompetenz & Technik



Der Messeverbund Steirereck präsentiert die Steiermark nicht nur als das innovativste Bundesland Österreichs, sondern auch als eine der innovativsten Wirtschaftsregionen Europas. Durch die Kompetenzbündelung der teilnehmenden Unternehmen können alle MessebesucherInnen pure, steirische Tech-Power mit Weltniveau hautnah erleben und sich vom breiten Angebot an Produkten und Innovationen „made in Styria“ überzeugen lassen. Die Aussteller Boehlerit, ZEISS Industrial Quality Solutions Austria, Oerlikon Balzers, TCM Austria, Wikus, Dustcontrol und TMZ Fertigungstechnik sind mit einem Messestand am Steirereck in der Halle 21 vertreten.