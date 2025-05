Gripping meets Robotics – Robotertechnologietage, 03. - 04. September 2025, SCHUNK Tec-Center, Allhaming

Vollautomatisierte Entgratung mittels 3D Vermessung, Roboterbahnplanung und Oberflächeninspektion

DI(FH) Manuel Stix, Leiter Geschäftsbereich Advanced Technology, Alpine Metal Tech GmbH



Skalierbare Lösungen in der Produktion

Ing. Christoph Seidl, Vertrieb und Projektierung, Stranger GmbH & Co.KG



End-Of-Line Qualitätssicherung durch Maschinen mit künstlicher Intelligenz

Edmund Jenner-Braunschmied, CEO, Nordfels GmbH



Digitalisierung im Bereich der Schweißautomation

David Kreuzeder, Product Manager Robotics & Digital Welding Tools, Fronius International GmbH



Definiertes Ziel: „Zero Down Time“ – Durch IoT Produktivität maximieren

Christian Peer, Ing. MBA, Geschäftsführer, FANUC Österreich GmbH



Die Zukunft der Automation – schon heute erleben. AX Intelligence: Smarte Automatisierung für maximale Effizienz und Flexibilität

Daniel Schöpf, CEO, automation.eXpress GmbH



Mein Roboter reagiert wie geplant – Sichere Inbetriebnahme dank effektiver Simulation vorab

Dario Stojicic, MSc., Produktbereichsspezialist – Kollaborative Roboter, ABB AG



„Zurück zum Start“ – Modulare und smarte Automatisierungslösungen von Bühler MKE

Ernst Altrichter, Head of Automation und Michael Hörndl, Sales Automation, Bühler Metall & Kunststoffwaren Erzeugungsgesellschaft m.b.H.



Intelligente Prüfautomaten – KI-gestützte Qualität in Serie

Thomas Benninger, CEO & Technischer Entwickler, Autolab – Next Automation GmbH



Ohne KI, aber mit Köpfchen – smarte Greiftechnik in der Hybridspritzgussfertigung

Michael Juratovac, M.Sc., Leitung Automatisierung & Sondermaschinenbau, Karl Rejlek GmbH

Das Programm wird laufend erweitert, eine Zeiteinteilung folgt. Veranstaltungspartner ABB, FANUC, KUKA, STÄUBLI